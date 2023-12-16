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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سب وقذف المستشار مرتضى منصور.. دعوى قضائية ضد محامي

مرضتي منصور
مرضتي منصور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد محام، يتهمه بالسب والقذف.

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وكانت  أحالت جهات التحقيق بالعجوزة البلاغ المقدم من مرتضى منصور ضد أحد المحامين بتهمة بالسب والقذف والتجاوز.

 

مرتضى منصور

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

 

كما قضت أيضاً المحكمة بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

 

وفي 18 ديسمبر المقبل تواصل المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة.

 

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

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