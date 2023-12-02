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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب محام شهير

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة جنح قصر النيل بعدم الاختصاص في محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق، وقررت إحالة الدعوى للاقتصادية.

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محاكمة مرتضى منصور

وكانت النيابة حددت جلسة 25 نوفمبر الماضي  لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

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وكانت محكمة جنح العجوزة، قررت إحالة دعوى ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة (المحكمة الاقتصادية)؛ لعدم الاختصاص.

وقال طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة لموكله بألفاظ خارجة، مضيفا  أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وأقمنا جنحة مباشرة، ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص؛ تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

كما تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة، المرفوعتان من النيابة العامة، بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب، وتعمد إزعاجهما، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات؛ من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس، والتي حملت الرقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف؛ لإحضار شهادة من محكمة النقض، في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرتضى مرتضى منصور دعوى قضائية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأقتصادية

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