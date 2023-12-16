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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا واليابان تتفقان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإندونيسي اليوم السبت إن إندونيسيا واليابان اتفقتا على إزالة المزيد من الحواجز التجارية، بعد أن اختتمت الدولتان المفاوضات بشأن بروتوكولات لتحسين اتفاقياتهما الاقتصادية الثنائية.

وقالت الوزيرة ريتنو مارسودي في بيان إن اليابان ستسمح بوصول أكبر للمنتجات الإندونيسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مصايد الأسماك المصنعة، كما سيعمل البلدان على تحسين العلاقات في القطاع المصرفي.

وأضافت أن الجانبين يتطلعان إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا واليابان (IJEPA) المعدلة بحلول الربع الأول من عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى التوقيع والتصديق رسميًا من قبل برلمانيهما بعد فحوصات قانونية.

وجاء بيان ريتنو بعد أن عقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة طوكيو بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية في وقت سابق إن جاكرتا طلبت من طوكيو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها من التونة المعلبة خلال المفاوضات، والتي كانت تهدف إلى البناء على اتفاقية IJEPA الموقعة لأول مرة في عام 2007.

كما سلط جوكوي، كما يُعرف الرئيس الإندونيسي، في اجتماعه مع كيشيدا، الضوء على أهمية اتفاق جاكرتا وطوكيو بشأن المعادن الحيوية حيث تحاول إندونيسيا وضع نفسها كلاعب مهم في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، ريتنو.

وأضافت أن اليابان زودت خفر السواحل الإندونيسي بسفينة دورية بقيمة 9 مليارات ين (63 مليون دولار) لمساعدة إندونيسيا على زيادة قدرتها البحرية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، وقعت اليابان وماليزيا اتفاق مساعدة أمنية يتضمن منحة قدرها 400 مليون ين لتعزيز الأمن البحري لماليزيا، حيث تسعى الدول الآسيوية إلى مواجهة الصين المتزايدة الحزم.

وناقش جوكوي وكيشيدا أيضًا الصراع في غزة، وأكد الرئيس الإندونيسي دعمه لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية مستدامة.

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