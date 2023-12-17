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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظهر جزء من جسمها| إليسا تتعرض لموقف محرج خلال مهرجان ميدل بيست.. تمزق بنطالها أمام الجميع

تمزق بنطال إليسا
تمزق بنطال إليسا

تمزق بنطال إليسا.. أثارت الفنانة إليسا، جدلًا بسبب ملابسها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت الفنانة إليسا في الحفل، مرتدية بدلة كاروهات مع بليزر جرئ بنفس النقوشات، وكانت إطلالة البدلة هي نفس قماش الفستان الذي ارتدته إليسا من قبل في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تمزق بنطال إليسا

ونشرت الفنانة إليسا، صورًا لإطلالتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهر في إحدي صور الفنانة إليسا، تمزق بنطالها أثناء وقوفها في إحدي الصور، مما أثار الجدل ونال تعليقات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة إليسا.

منشور الفنانة إليسا
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