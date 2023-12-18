السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6%

أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصلوله على ٣٩,٧٠٢,٤٥١ صوت بنسبة ٨٩.٦٪؜ من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقالت الحملة عبد الفتاح السيسي - رئيسًا لجمهورية مصر العربية ٢٠٢٤-٢٠٣٠ .

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للهيئة الوطنية للإنتخابات لإعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024، نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024، والتي جاءت كالآتي:

-عبد الفتاح السيسي حصل علي 39 مليون 702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

-حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر مليون 986 و352 صوت بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

-محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران مليون 776 و952 صوت بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

-عبد السند حسن محمد يمامة، 822 ألف و606 صوتا بنسبة 1.9 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات أو وكلائهم، على قرارات اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء. وبناء على ذلك، أعلنت الهيئة في بيان، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن نتيجة الانتخابات، التي أشرف عليها 15 ألف قاضٍ.

إقبال غير مسبوق

وشهدت عملية التصويت، احتفاءً رسميا بإقبال غير مسبوق، على المشاركة في الانتخابات. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب انتهاء الاقتراع، إن مشهد الانتخابات الرئاسية فاق أي تصورات أو توقعات مسبقة، مضيفاً أن الشعب المصري العظيم إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات فإنه يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته، في إشارة إلى حرب غزة وتأثيرها على المشاركة.

ووفق تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات قد تصل إلى 62% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، 67 مليون ناخب.

وفي بيان سابق، وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 528 مراسلا يمثلون 110 وسائل إعلام تنتمي إلى 33 دولة في أنحاء العالم، قاموا بمتابعة ميدانية واسعة لعملية سير الانتخابات، زاروا خلالها مئات اللجان ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه بحرية كما لم يرصد هؤلاء المراسلون أية مخالفات انتخابية ملموسة.