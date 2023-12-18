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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية: المشاركة التاريخية بالانتخابات الرئاسية رسالة للداخل والخارج

صدى البلد

هنأ المهندس ايهاب سعيد عضو غرفة القاهرة التجارية ، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية  وفقا للاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال سعيد في بيان صحفي اليوم، إن المشاركة في الانتخابات هذا العام كانت تاريخه وتعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر، مؤكدا أن المشاركة الفعالة هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل المستقبل .

وأضاف رئيس الشعبة ، أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأناه معا،  فهناك العديد من المشاريع القومية لا تزال تحت التنفيذ، بجانب المخاطر التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.
وقال رئيس الشعبة  إن الصورة الحضارية التي قدمها المصريون تمثل صفحة جديدة مشرفة في مستقبل الوطن العظيم، ونموذج خلاق يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتكون الديمقراطية هى البديل الآمن للاستقرار، ومواجهة التحديات وتسليح المجتمع بالوعى ومواجهة الدعاوى المغرضة.

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