الجنود احتـ رقت داخلها.. لحظة قصف كتائب القسام آلية إسرائيلية وتدميرها.. شاهد

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا وتدميره واحتراق الجنود داخله.

وكانت كتائب القسام، قد قالت في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة في بيت لاهيا بقذيفة "TBG" ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 48 جنديا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.