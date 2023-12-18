شركة بلجيكية كبرى تعلن تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر بسبب الحوثيين

أفادت وكالة رويترز، للانباء، اليوم الاثنين، بأن شركة ناقلات النفط البلجيكية "يوروناف" أعلنت أنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر وسط هجمات الحوثيين على السفن المارة بالمنطقة.

كما أعلنت شركات التأمين البحري في لندن، اليوم الاثنين، رفع مستوى التأهب في منطقة البحر الأحمر إلى الدرجة الـ18.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وسعت الشركات منطقة المخاطر العالية في البحر الأحمر إلى 18 درجة شمالًا بعد أن كان 15 درجة.

يأتي ذلك في خضم التصعيد بالبحر الأحمر، وشن الحوثيين خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية، متعهدين بتكثيف الهجمات، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.