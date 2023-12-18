عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجومين بمسيرتين على سفينتين في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الاثنين، مسؤويتها عن هجومين بطائرتين مسيرتين على سفينتين بالبحر الأحمر.

وقال العميد يحيي سريع، المتحدث باسم الحوثي في بيان له: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وأضاف أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وقال مسئولون أمريكيون، الاثنين، إن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" M/V Swan Atlantic تعرّضت لهجوم، في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، فيما دفعت الهجمات، التي تستهدف طريقاً يتيح التجارة بين الشرق والغرب لاسيما تجارة النفط عبر قناة السويس، بعض شركات الشّحن الدولية إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة.

وأكد مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، أن ناقلة كيماويات تحمل اسم "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بمقذوفات تم إطلاقها من أراض يسيطر عليها الحوثيون، وأضافوا أن المدمرة USS Carney استجابت لنداء استغاثة، وتحركت نحو السفينة.

وأكدت شركة "إنفنتور كيميكال تانكرز" النرويجية المالكة لناقلة الكيماويات "سوان أتلانتيك"، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من أفراد الطاقم.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تحذيراً من وقوع انفجار بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب، الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.
 

الحوثيين جماعة الحوثيين الشعب الفلسطيني غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة

اشتبكنا معهم.. القسام تعلن استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة

رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

سنظل خلفك.. الاتحاد العام لعمال مصر يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

احتفالات للمواطنين بفوز السيسي وسط حشد من التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين

الشعب يؤكد اصطفافه خلف القيادة.. مجلس الشيوخ يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ