الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجومين بمسيرتين على سفينتين في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الاثنين، مسؤويتها عن هجومين بطائرتين مسيرتين على سفينتين بالبحر الأحمر.

وقال العميد يحيي سريع، المتحدث باسم الحوثي في بيان له: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وأضاف أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وقال مسئولون أمريكيون، الاثنين، إن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" M/V Swan Atlantic تعرّضت لهجوم، في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، فيما دفعت الهجمات، التي تستهدف طريقاً يتيح التجارة بين الشرق والغرب لاسيما تجارة النفط عبر قناة السويس، بعض شركات الشّحن الدولية إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة.

وأكد مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، أن ناقلة كيماويات تحمل اسم "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بمقذوفات تم إطلاقها من أراض يسيطر عليها الحوثيون، وأضافوا أن المدمرة USS Carney استجابت لنداء استغاثة، وتحركت نحو السفينة.

وأكدت شركة "إنفنتور كيميكال تانكرز" النرويجية المالكة لناقلة الكيماويات "سوان أتلانتيك"، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من أفراد الطاقم.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تحذيراً من وقوع انفجار بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب، الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

