بسبب هجمات الحوثيين.. إيفرجرين تعلق الملاحة وترفض نقل البضائع الإسرائيلية

أعلنت الشركة التايوانية "إيفرجرين" لشحن الحاويات، اليوم الاثنين، التوقف مؤقتًا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية، وذلك في خضم تصعيد الهجمات عبر البحر الأحمر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الشركة اليوم الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتًا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن في الخدمات الإقليمية إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارًا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الوجهة.

وفي وقت سابق، قررت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، اليوم الاثنين، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين في اليمن.

وحسب وكالة "بلومبرج"، قالت الشركة في بيان: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا".