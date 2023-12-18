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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تدمر دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم شرق بيت لاهيا

القسام
القسام

ذكرت كتائب القسام أنها دمرت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم شرق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة.

وأكد مجاهدو القسام إيقاع الجنود المحتلين جميعًا بين قتيل وجريح.


على جانب آخر أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جنديًا بجروح خلال المعارك في غزة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

 

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، نشرت مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت».
وظهر في الفيديو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، داخل النفق القريب من معبر حدودي رئيسي، ويقع المدخل المؤدي إلى النفق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات على مسافة قريبة من معبر إيريز وقاعدة عسكرية إسرائيلية.

 

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