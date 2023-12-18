جالانت يكشف حقيقة حكم إسرائيل لـ غزة بعد الحرب.. ومصير حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن حركة “حماس” الفلسطينية لن تسيطر على غزة، ولن تكون هناك تهديدات عسكرية خطيرة ضد إسرائيل من القطاع.

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن: “نحن نعلم أن حماس لن تسيطر على غزة. سيكون لدينا الحرية للقضاء على أي نوع من التهديد في المستقبل. ولن تكون هناك تهديدات عسكرية خطيرة ضد إسرائيل من غزة”.

وتابع قائلا: “لن تحكم إسرائيل غزة بأي طريقة مدنية.. سنقوم بكل جهد عسكري مطلوب من أجل تأمين مستقبلنا، نحن نمهد الطريق للسيطرة من قبل كيان دولي”.