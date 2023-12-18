عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل على تبادل الأسرى

حركة حماس
حركة حماس

قال مسؤولون في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، إنه لن يتم أي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في غزة، حسبما ذكرت قناة ”الشرق" السعودية.

أمس، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مقترح تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل يشمل وقف إطلاق نار إنسانيا مؤقتا.

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن “حماس لا تزال تريد وقفا أطول للنار وليس هدنة إنسانية مؤقتة”.

وفي وقت سابق، قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الاحتلال حتى يتوقف العدوان على شعبنا.

حماس تأمر وإسرائيل تستجيب.. الكواليس الكاملة لصفقة شاملة تتضمن هدنة طويلة وتبادل أسرى ومساعدات إنسانية بإشراف مصر وقطر

مدير CIA يلتقي بمسؤولين إسرائيليين وقطريين بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: "يجب أن يتوقف العدوان، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات لشعبنا".

أوضح: “نؤكد أن القضية مغلقة لحين توقف العدوان.. وحالما يتوقف العدوان على شعبنا، فنحن جاهزون لصفقة تبادل شاملة.. ومن غير المنطقي أن نبرم صفقة تبادل مع العدو المجرم تحت النار".

حماس إسرائيل المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حزب الله في جنوب لبنان

بسبب القصف الإسرائيلي.. استشهاد 151 مواطنا فلسطينيا في غزة اليوم

إنهاء الهيمنة.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

الجنود احتـ رقت داخلها.. لحظة قصف كتائب القسام آلية إسرائيلية وتدميرها.. شاهد

بيان عاجل من رئاسة أوكرانيا بشأن اكتشاف جهاز تنصت بمكتب قائد الجيش

شركة بلجيكية كبرى تعلن تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر بسبب الحوثيين

صحة غزة: استشهاد 19453 فلسطينيا وإصابة 52286 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 46 صحفيا منذ 7 أكتوبر الماضي

ترشيحاتنا

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية

وزير الدفاع الأمريكي: سنشكل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

مسيرة حاشدة بالسيارات والأعلام بالأقصر احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة|شاهد

سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

وزير البترول: أنقل للرئيس السيسي تهنئة العاملين بالقطاع لفوزه بالانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ