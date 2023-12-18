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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير CIA يلتقي بمسؤولين إسرائيليين وقطريين بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

صدى البلد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سافر إلى وارسو يوم الاثنين للاجتماع بمسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف المناقشات بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن ذلك "يتزان مع وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إسرائيل لإجراء المناقشات الأخيرة مع حكومة الحرب في البلاد".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الموساد ديفيد برنياع، حصل على الضوء الأخضر لإجراء صفقة تبادل للأسرى مع حماس.

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وأضافت الهيئة، أن رئيس الموساد، عرض على مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، الخطوط العريضة المحتملة لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنه "حصل على الضوء الأخضر للمضي قدماً في هذا الأمر مع الوسطاء".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن برنياع سيجتمع مرة أخرى مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، لتقديم اقتراح من جانب إسرائيل.

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يطالبون الوسطاء بصياغة أسس الصفقة "وفق المبادئ التوجيهية الإسرائيلية"، كما يصر الجانب الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسيرات والتأكيد على أن الحرب ستستأنف مع انتهاء الصفقة.

وكشف مسؤولون لهيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتجاهاً لتوسيع الفئة الإنسانية من الأسرى لتشمل كبار السن والمرضى من الفلسطينيين ومن المتوقع أيضاً أن توافق إسرائيل على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين لأسباب أمنية.

وليام بيرنز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حماس غزة الموساد

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