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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يزعم: إسرائيل تخوض حرب حضارة ضد الهمجية

صدى البلد

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل تخوض حرب حضارة ضد الهمجية، في إشارة إلى عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف نتيناهو، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تل أبيب، أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق "النصر الكامل" على حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار نتنياهو مخاطبا أوستن: "نعتقد أن هذه ليست حربنا فحسب، بل حربكم من نواحٍ عديدة، لأنكم تقودون قوى الحضارة في العالم”. وتابع: "هذه معركة ضد المحور الإيراني، محور الإرهاب الإيراني، الذي يهدد الآن بإغلاق مضيق باب المندب البحري، وهذا يهدد حرية الملاحة في العالم أجمع".

ووجه نتنياهو الشكر لأوستن على وجود القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وسط هجمات متكررة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن قائلا "إنها ليست مصلحتنا فقط، أعتقد أن هذا هو مصلحة المجتمع المتحضر بأكمله".

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأمريكي إن أن الدعم الأمريكي لإسرائيل "لا يتزعزع" مضيفا : "أعلم أن إسرائيل دولة صغيرة متماسكة وأعلم أن جميع الإسرائيليين تأثروا بالشر الهائل الذي ارتكبته حماس".

 وأوضح: "لذلك أنا هنا لأشارككم الحداد على الأرواح البريئة التي أُخذت منكم في 7 أكتوبر وأنا هنا أيضًا للوقوف إلى جانب عائلات الذين ما زالوا مفقودين في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".

وتابع "إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل لا يتزعزع ولا ينبغي لأي مجموعة أو دولة أن تختبر عزمنا، لذلك في البحر الأحمر، نحن نقود قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة"، قائلاً إن هجمات الحوثيين على الشحن التجاري "يجب أن تتوقف".

كما أخبر أوستن نتنياهو أن الولايات المتحدة ستواصل إرسال المعدات “التي تحتاجها للدفاع عن بلدك” إلى إسرائيل، ومن بينها “الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

سنواصل دعم مهمة إسرائيل للعثور على جميع الرهائن وتحريرهم. وأنا هنا أيضًا لمناقشة أفضل السبل لدعم إسرائيل على الطريق نحو الأمن الدائم – وهذا يعني معالجة الاحتياجات الملحة أولاً”، كما يقول، داعيًا إلى زيادة كمية المساعدات المتدفقة إلى غزة.

وإلى جانب نتنياهو، سيجتمع أوستن مع الأعضاء الآخرين في ما يسمى بحكومة الحرب التي تدير الحملة ضد حماس.

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