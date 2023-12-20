«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

أثار مقطع فيديو لصانع المحتوى الفلسطيني بطاح والمعروف بـ"عبود" والمشهور باسم عبود "أيس كوفي" الكثير من الجدل حيث يعود بعد اختفاء وذلك ليطمئن جمهوره ويروي تفاصيل اعتقاله وذلك من قبل القوات الإسرائيلية وإطلاق سراحه مرة أخرى .

وأشار مقطع الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات عبر تطبيق انستجرام عبود وهو يقوم بنقل الأحداث وذلك بطريقته الخاصة وبأسلوب طريف ليرسم البسمة وسط المأساة.

وقد روى عبر مقطع الفيديو كيفية قصف الاحتلال للمنازل في غزة والدمار الذي يسببه وتعد طريقة عبود المميزة في إيصال الأوضاع بقطاع غزة بعد التعرّض للقصف المتواصل من قبل الاحتلال هي السبب في عدد المشاهدين لمقاطع الفيديو التي ينتجها.