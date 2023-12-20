عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لصانع المحتوى الفلسطيني بطاح والمعروف بـ"عبود" والمشهور باسم عبود "أيس كوفي" الكثير من الجدل حيث يعود بعد اختفاء وذلك ليطمئن جمهوره ويروي تفاصيل اعتقاله وذلك  من قبل القوات الإسرائيلية وإطلاق سراحه مرة أخرى .

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

https://www.instagram.com/reel/C1DKZzUoX4q/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR1b95PhLsOnd2mNpr-GdfFkdxRt7MnmXcV952AVnP7HaTYU3lXrkZKofIc

وأشار مقطع الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات عبر تطبيق انستجرام عبود وهو يقوم بنقل الأحداث وذلك بطريقته الخاصة وبأسلوب طريف ليرسم البسمة وسط المأساة.

وقد روى عبر مقطع الفيديو كيفية  قصف الاحتلال للمنازل  في غزة والدمار الذي يسببه وتعد طريقة عبود المميزة في إيصال الأوضاع بقطاع  غزة بعد التعرّض للقصف المتواصل من قبل الاحتلال هي السبب في عدد  المشاهدين لمقاطع الفيديو التي ينتجها.

صانع المحتوى الفلسطيني عبود أيس كوفي القوات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

ترشيحاتنا

تفاصيل انتهاء أزمة البصل|الكيلو نزل لـ 20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

وزير الكهرباء: تركيب 3 مليون عداد كودي بدلا من سرقة التيار

الذهب يسجل رقما تاريخيا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سمكة واحدة للغني والفقير.. بدء موسم البطارخ في دمياط| شاهد

أمير هشام: الأهلي لن يوافق على رحيل محمد الشناوي في يناير.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ