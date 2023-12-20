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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأزرق الملكي.. سارة سلامة تستعرض جمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة سارة سلامة، صوراً في أحدث ظهور عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام.

 

وظهرت بإطلالة كلاسيكية باللون الأزرق الملكي، وتسريحة شعر مميزة بضفاير من الجبهة، وتفاعل معها جمهورها ومحبيها.

 

أحدث أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

 

 

مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى «يوسف» يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

 

اعمال سارة سلامة إطلالة كلاسيكية الفنانة سارة سلامة اللون الأزرق مسلسل الأجهر

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