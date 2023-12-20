خلال جلسته بمهرجان الجونة.. كريستوفر لامبرت: أحاول اكتشاف مصر

شهد جسر الجونة السينمائي حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.

وتحدث خلالها لامبرت عن مسيرته الطويلة في عالم التمثيل وتنقله بين أنواع مختلفة من الأفلام، كما تطرق لزيارته إلى مصر ومحاولته اكتشاف كل جوانب الحياة فيها، سواء الأشخاص أو بعض الملامح عن صناعة السينما.

يستضيف هذا العام جسر الجونة السينمائي أيضًا ورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة روايات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات.

مهرجان الجونة

ويُعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

كريستوفر لامبرت

كريستوفر لامبرت

كريستوفر لامبرت

كريستوفر لامبرت

كريستوفر لامبرت