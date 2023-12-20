بيان سعودي عاجل بشأن المتحور JN.1

رصدت ‎هيئة الصحة العامة (‎وقاية) سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36% ولم يصاحب ذلك أي زيادة في مرضي العنايات المركزة.

كما أكدت "وقاية" في بيان لها بأنه لا يوجد ما يثير القلق.



ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنّفت المتحور الجديد "JN.1" بأنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم "BA.2.86"؛ إذ كان قد صنف سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية "BA.2.86".

و يشير التقييم إلى أنّ الخطر الإضافي الذي يشكله متحور "JN.1" على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور "JN.1" من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.

