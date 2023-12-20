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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بكفر الشيخ تبحث سبل تعويض المُضارين من حريق معرض الملابس|صور

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية

عقد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعاً مع العارضين المُضارين بمعرض كفر الشيخ لشباب الخريجين بمدينة كفر الشيخ الذي تعرّض للحريق بالكامل وأدي إلى خسائر كبيرة للعارضين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الغرفة سوف تعمل علي كيفية مساعدة هؤلاء الشباب بعد الخسائر في معروضاتهم بنسبة 100%.

وكان حريق هائل شب في معرض الملابس بمدينة كفر الشيخ، ودفعت الحماية المدينة بـ 14 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، الذي التهم محتويات المعرض بالكامل، ما أدي إلى خسائر فادحة للعارضين.

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