برلماني: الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة المقبلة للدولة المصرية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، وسيكون له حضور لافت خلال الفترة المقبلة.



وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان السنوات التسعة الأخيرة شهدت بذل جهود كبيرة فى هذا الملف على وجه التحديد، بداية من تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفتـرة 2014 – 2023، بتكلفة بلغت حوالى 46 مليار جنيه، 65 مليار جنيه، إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية 128 مليار جنيه، إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعـة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يؤكد حجم الجهد المبذول فى الملف الاقتصادى على وجه التحديد.



وأكد أمين سر اللجنة، إلى أن الدولة عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم قامت باستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بلغ تقريبا 1.7 مليون فدان، ومن المتوقع ان تصل إلى 2.1 مليون فدان بحلول عام 2025، إضافة لملف الوحدات السكنية، وتوصيل الغاز الطبيعى وغيره من الملفات، وتقدم مصر 23 مركزا فـى مؤشر تنافسية السفر والسياحة.



وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ان كل هذه الخطوات الغرض منها النهوض بالاقتصاد المصرى، ومواجهة التحديات العالمية التي يمر بها العالم أجمع خلال هذه الفترة، ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى، ومن ثم متوقع ان يكن هاك مزيد من الاهتمام بالملف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.