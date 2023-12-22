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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مدوية على أعتاب الزمالك في الميركاتو الشتوي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن خطة نادي الزمالك لتدعيم مركز وسط الملعب خلال الموسم المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية : "مصدر خاص داخل الزمالك أكد أن الإيفواري روجر أهولو لاعب وسط الرجاء المغربي ضمن أهم الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الأبيض، في يناير في حال تم فتح باب القيد".

واضاف: "اللاعب الإيفواري سينتهي عقده مع الرجاء فى صيف 2025 وتبلغ قيمته التسويقية مليون يورو، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع".

وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

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