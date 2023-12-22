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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.7% في أكتوبر الماضي

صدى البلد

ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.7 في المائة إلى 66.9 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، لكن هيئة الإحصاء الكندية والمحللين يحذرون من أن مثل هذه الأرقام لن تستمر في الارتفاع.


وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أمس /الخميس/، إن الارتفاع في إجمالي مبيعات التجزئة كان مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع المبيعات لدى تجار السيارات الجديدة. وارتفعت المبيعات لدى تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر، مدعومة بزيادة قدرها 1.3 في المائة لدى تجار السيارات الجديدة وارتفاع بنسبة 2 في المائة لدى تجار السيارات الآخرين.


وقالت هيئة الإحصاء الكندية، التي تتتبع تسعة قطاعات فرعية، إن المبيعات ارتفعت في سبعة من هذه المجالات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأثاث والإلكترونيات والأجهزة والملابس والسلع الرياضية. لكن الوكالة أضافت أن تقديراتها الأولية لشهر نوفمبر تشير إلى أن المبيعات لم تتغير نسبيا الشهر الماضي ونبهت إلى أنه سيتم تعديل الرقم.
 

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