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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد أبو العمايم الكبير بكفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مدينة ومركز بيلا، لافتتاح مسجد عزبة أبو العمايم الكبير التابعة للوحدة المحلية لقرية الحوة، اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

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جاء ذلك بحضور أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وساهر بركات، رئيس قرية الحوة، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، والشيخ ياسر متولي، وكيل إدارة أوقاف بيلا، وعدد من مفتشى إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يوجه الشكر لكل من ساهم في إنشاء المسجد من المشاركة المجتمعية من أهالي القرية للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، مؤكداً أن مساحة المسجد بلغت 500 متراً، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، مثنياً على وزارة الأوقاف لحرصها على افتتاح المساجد والعناية بها.

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افتتاح مسجد افتتاح المساجد الجهات المعنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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