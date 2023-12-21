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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يكرَّم فرق الترصد المتميزة بالمستشفيات والإدارات | صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

حصدت إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية في ترصد الحدث، والمركز الثاني في عدد الحالات المبلغ عنها بالنسبة لعدد الحالات واجبة الإبلاغ.

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جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لفرق الوبائيات والترصد بالمديرية، والذي عقد اليوم بحضور الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي مدير عام الطب الوقائي، وفريق الوبائيات والترصد بقيادة الدكتورة مروة حمودة.

تناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء لعام 2023 لفرق الترصد بمحافظة كفر الشيخ التي تمتلك لديها نظام ترصد حساس لجميع التفشيات الوبائية والأحداث  التي تتعلق بالصحة، لتتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتحكم في مثل هذه الأحداث التي تشكل تهديداً لصحة المواطن.

وكرَّم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فرق الترصد، وذلك لتميزها في أعمال الترصد بالمستشفيات والإدارات الصحية، موجهاً الشكر لجميع الفرق وحثها على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على بقاء إدارة الوبائيات والترصد دائما في المركز الأول للحفاظ على صحة المواطن.

ووجه وكيل الوزارة  بضرورة نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وذلك من خلال الحملات التوعوية والرسائل الإعلامية، لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية.

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الأول على مستوى الجمهورية الرسائل الدكتور شريف الخولي الحملات التوعوية الشئون الصحية المركز الأول

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