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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 1206 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ| صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية، في قرية العباسية بمركز الرياض، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجرى تنفيذ القافلة تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة.

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، وضمت 10 عيادات متخصصة، في 8 تخصصات “الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان”، واستفاد من خدمات العيادات 1206 مواطنين خلال اليومين.

وأجرت القافلة أيضًا، 160 تحليلاً طبياً ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى 32 صورة أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ624 مواطناً.

وجرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطناً خلال القافلة، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وبالإضافة إلى ذلك، جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، وتم تحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

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