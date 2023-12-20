إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في كفر الشيخ .. صور

تكثف الوحدة المحلية بكفر الشيخ، جهودها المضنية في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد ليلاً ونهاراً، من خلال استمرار الحملات الموسعة، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وفي هذا السياق، تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية متبول، والتي أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات، بمساحة 4 قراريط.

وجرت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وذلك بحضور هاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحمادة الرويني، رئيس قرية متبول، ومسئولي الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية بالقرية.