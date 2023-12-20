عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في كفر الشيخ .. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تكثف الوحدة المحلية بكفر الشيخ، جهودها المضنية في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد ليلاً ونهاراً، من خلال استمرار الحملات الموسعة، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية.

فحص وعلاج 1206 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتابع إصلاح كسر خط مياه بطريق «دسوق - محلة القصب»

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وفي هذا السياق، تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية متبول، والتي أسفرت عن تنفيذ  4 قرارات إزالة للتعديات، بمساحة 4 قراريط.

وجرت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وذلك بحضور هاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحمادة الرويني، رئيس قرية متبول، ومسئولي الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية بالقرية.

الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي التعديات ومخالفات البناء الجمعيات الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعديات على الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

فحص وعلاج 1206 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ| صور

محافظ كفرالشيخ: تسليم 2 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

بطول 2 كيلو متر.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف «قلين- المنشأة الكبرى»

محافظ كفر الشيخ يتابع إصلاح كسر خط مياه بطريق «دسوق - محلة القصب»

«صحة كفر الشيخ» تعقد دورة تدريبية لصيادلة مخازن التطعيمات.. صور

علمني حرفة.. «شباب كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل للصناعات اليدوية في فوة

ضمن برنامج «مودة».. جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعية لطلاب كلية الصيدلة|صور

ضبط 20 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

5.6 مليار دولار.. ماذا حققت الدولة من برنامج الطروحات حتى الآن؟

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ