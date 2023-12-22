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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ.. صور

افتتاح 3 مساجد كفر
افتتاح 3 مساجد كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بمراكز المحافظة تضمنت افتتاح "مسجد أبو سعيد بقرية أبو سعيد، مسجد بشلة، بقرية بشلة"، بمركز الرياض، فضلاً عن افتتاح مسجد أبو العمايم ، بقرية أبو العمايم بأوقاف بيلا.

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جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الخطبة جاءت تحت عنوان (نداءات القرآن الكريم للمؤمنين)، مشيراً إلى أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانة وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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الازهر الشريف افتتاح مسجد القرآن الكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية

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