تسمم وأعراض جانبية.. هيئة الدواء تحذر من كسر أو تقسيم هذه الكبسولات

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الكثير يتوقف أمام عبارة "طويل المفعول" أو "ممتد المفعول"، ونراها مكتوبة على كتير من عبوات الدواء .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، إن تلك العبارة تشير إلي إن الدواء تم تصنيعه بطريقة تسمح للمادة الفعالة أن تبقى في الجسم لفترة أطول من الأدوية العادية لتعطي مفعولا ممتدا لفترة أكبر.​



الدواء طويل المفعول بيساعد



وقالت هيئة الدواء إن في هناك ضرورة في تقليل عدد المرات التي يحتاج فيها المريض لتناول الدواء؛ ومن الممكن استخدامه مرة أو مرتين بدلاً من استخدامه ثلاث أو أربع مرات في بعض الحالات، وبيساعد على امتثال أو التزام المريض بطريقة أفضل في تناول الدواء.​

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وأشارات هيئة الدواء إلى أن بعض الأدوية طويلة المفعول تقلل الأعراض الجانبية في حالات معينة؛ لأنها بتحافظ على ثبات مستوى الدواء في الجسم. ​

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وأوصت هيئة الدواء المصرية بعدم تقسيم، أو كسر، أو مضغ، أو تذويب الأقراص المصنعة لإعطاء دواء طويل المفعول، وعدم فك الكبسولات طويلة المفعول لتذويبها بأي سائل؛ لأنها تفقد خاصية طويل المفعول، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث تسمم أو أعراض جانبية نتيجة التسبب في الامتصاص السريع الخطير لجرعة كبيرة كان من المقرر إطلاقها ببطء على مدار عدة ساعات.​

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