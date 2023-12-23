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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة اعتزال كوثر شفيق وزواجها من عزالدين ذو الفقار

كوثر شفيق
كوثر شفيق

تحتفل الفنانة كوثر شفيق اليوم السبت 23 ديسمبر بعيد ميلادها الـ 93، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، وهي واحدة من جميلات السينما المصرية رغم مشاركاتها الفنية المحدودة. 

حياة كوثر شفيق 

ولدت الفنانة كوثر شفيق في 23 ديسمبر 1930، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1954 بفيلم «الحياة الحب» مع ليلى مراد، وظلت خلال 3 أعوام تتنقل بين الأدوار الهامشية حتى كان دورها الأقوى على الإطلاق مع عبد الحليم حافظ في «الوسادة الخالية» لكنها ابتعدت لفترة طويلة بعد النجاح النسبي الذي حققته لتحقق نجاحًا من نوع آخر في حياتها الزوجية.

تزوجت من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار بعد انفصاله عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1954 وأنجبت له ابنته الثانية دينا.

ويصف المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار كوثر شفيق، في مذكراته عام 1963، قائلًا: «أظنها الوحيدة التي بإمكانها أن تتحملني، وأنا لا أتصور أن أكرهها، ولا أستطيع أن أبتعد عنها باقي حياتي».

اعتزال كوثر شفيق

واعتزلت الفنانة كوثر شفيق تمامًا عام 1979 بعد آخر أعمالها «ولا عزاء للسيدات» مع فاتن حمامة.

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