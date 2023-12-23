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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال عام 2023.. معهد إعداد القادة يوقع بروتوكولات مع عدة مؤسسات أكاديمية

حصاد معهد إعداد القادة
حصاد معهد إعداد القادة

عقد معهد إعداد القادة عدد من نماذج المحاكاة بهدف تمكين الطلاب من التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى وعيهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة.

 


وفي إطار دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، لتطوير الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعات المصرية، تم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وايضا نموذج محاكاة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وحرصا على تعزيز التبادل الطلابي وتعزيز مهارات القيادة بين الجامعات المصرية والعربية، زار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة مقر اتحاد الجامعات العربية بالأردن، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لاقامة العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات المصرية والعربية، وبحث سبل التعاون مع جامعة عمان الأهلية، و جامعة الشرق الأوسط بالأردن وكذلك جامعة الزرقاء الأردنية لدعم التبادل الطلابي .

كما تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة، وذلك في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

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وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

وتم أيضًا مناقشة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

وتم مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الأكاديمية وتطوير الأنشطة الطلابية المشتركة.

وتم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

كما بحث معهد إعداد القادة سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها، وتحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تسهم فى رفع الوعي للسادة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تطوير القادة والقيادة.  

كما استضاف وتعاون معهد إعداد فى الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة".

وشارك معهد إعداد فى ختام فعاليات اللقاء التثقيفي الذى عقدته جامعة الأقصر بعنوان دور الطالب الجامعي في الحياة الإنتخابية، تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة.

من جانبه صرح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بأن المعهد حرص على تنظيم العديد من الزيارات خلال البرامج التدريبية التي نظمها المعهد للاطلاع على المشروعات القومية المختلفة حيث نظم المعهد عدة زيارات إلى المتحف القومي للحضارة، وايضا جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا، وزيارة تثقيفية لمنطقة الأهرامات، والحسين وشارع المعز وغيرها.

واستكمل تصريحه قائلا "الخطة الاستراتيجية للانشطة الطلابية تعمل على تأهيل وإعداد الشباب والقيادات من خلال اكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل".

وتهدف الانشطة أيضًا إلى مواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الشخصية وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني، حيث تهتم القيادة السياسية بشكل كبير بدعم الشباب في بناء المستقبل وتهيئة جيل مؤهل بالمعرفة والقدرات لتولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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