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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل يتفقد الملاعب الرياضية لـ نادي جامعة حلوان قبل الافتتاح

استعداد لافتتاح
استعداد لافتتاح نادي جامعة حلوان

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان بجولة تفقدية للصالة المغطاة والملاعب الرياضية بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح نادي جامعة حلوان الذى سوف يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

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رافق الدكتور السيد قنديل فى هذه الجولة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، ومديري الصالة المغطاة والملاعب المفتوحة وقد تفقد سيادته أعمال تجهيز الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بالنادي داخل الحرم الجامعى ، وتابع جزء من مباريات نهائي كرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بين اندية الجزيرة ونادي الشمس والأهلي ومدينة نصر للبنين والبنات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن إهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من اهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها واعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

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