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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الفرق الدراسية تبدأ اليوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ وتنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

و تجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، وقد انتهت الكلية من تحهيز اللجان الخاصة بكافة الفرق الدراسية، والعمل علي توفير ما يلزم من إمكانات لتوفير عملية امتحانية سليمة لكافة الطلاب  حرصا علي تفوقهم.

وعقدت وكالة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "مقومات نجاح المرشد السياحي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وهدفت الندوة إلى تزويد طلبة قسم الإرشاد السياحي بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح المرشد السياحي، حيث ناقشت طبيعة عمل المرشد وكيفية تنمية مهاراته والتحديات التي تواجهه.

وقدمت الأستاذة سارة عبد المنعم، المرشدة السياحية، محاضرة قيّمة في الندوة التي حضرها 70 طالبًا وطالبة من القسم، وشهدت تفاعلاً كبيراً وتبادلاً للأسئلة والآراء.

ونظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزه من داخل الحرم الجامعى وخارجه بعد منافسة بين كليات الجامعة داخل الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي، وكذلك الأمر بالنسبة للكليات خارج الحرم بعد المنافسة بين الكليات خارج الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي.

وتضمنت الفرق المشاركة في اللقاء القمي (فريق كلية العلوم -فريق كليه صيدله٣ -  فريق كليه صيدله ١ -  -فريق كليه التربيه - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ١  - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ٢- فريق كلية هندسة المطريه ٢  - فريق كليه الفنون التطبيقيه) ، باجمالي عدد 64 لاعب ولاعبة، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين .

وجاءت النتائج كالتالي : حصول فريق كلية الفنون التطبيقية على المركز الاول وفريق كلية الصيدلة على المركز الثاني وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم  على المركز الثالث على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه البطولة فى إطار حرص جامعة حلوان على إقامة الأنشطة الطلابية ، نظراً لدورها المهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم  وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بالإيجاب.

حيث تقوم هذه المسابقات بنشر الوعي الثقافي بين الطلاب وتشجيعهم على المطالعة، والبحث عن المعلومات المختلفة بجانب إضافة  جو من المرح والتنافس والتسلية بينهم.


وقد أقيمت  هذه البطولة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والاستاذ احمد ابراهيم النحال مسؤول المشروع .

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