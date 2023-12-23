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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستضيف اختبارات اختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت جامعة حلوان اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات بجامعة حلوان، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فى إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين جامعة حلوان  والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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وتمت الاختبارات على  ثلاث مراحل  لـ 17 ألف متقدم، وفقاً للمواعيد المتاحة  لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية لسوق العمل.

وقد أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن المسابقة شهر يونيو الماضي، وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أسماء المستوفين لشروط الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وكان قد تقدم لشغل الوظائف ما يزيد عن 25 ألف فني.
 

جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء4
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء4
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء3
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء3
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء2
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء2
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء1
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء1
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
جامعة حلوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكهرباء الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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