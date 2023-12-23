مسؤول أممي كبير: لا يوجد مكان آمن في غزة

انتقد توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة، دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء أجزاء جديدة من وسط غزة، والتي يقول إنها ستؤثر على أكثر من 150 ألف شخص، العديد منهم نزحوا بالفعل.

وقال وايت وهو مسؤول كبير في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة"على منصة X "الناس في غزة بشر"

واضاف 'إنهم ليسوا قطعًا على رقعة الشطرنج - لقد تم تهجير العديد منهم بالفعل عدة مرات'. وأضاف 'الجيش الإسرائيلي يأمر الناس فقط بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة. لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان نذهب إليه”.



وحث متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان وسط غزة - بما في ذلك مخيم البريج والمناطق الواقعة جنوب وادي غزة، القريبة من النصيرات - على التحرك جنوبًا، محذرًا في بيان يوم الجمعة من أن الجيش الإسرائيلي العمل 'بقوة' ضد حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الأهداف الإسرائيلية في شمال غزة تكتمل 'تدريجياً' وأن تركيز العمليات العسكرية سيتحول جنوباً في المستقبل - وهو تحذير كرره المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الجمعة.

ومنذ تجديد هجومها على غزة بعد انهيار هدنة قصيرة، تحث إسرائيل السكان على الإخلاء. ونظرًا لصعوبات الاتصالات المستمرة في القطاع، فمن غير الواضح مدى انتشار الرسائل التي تم تلقيها.

وخلص تحليل لشبكة سي إن إن نُشر يوم الجمعة إلى أن إسرائيل قصفت ثلاثة مواقع على الأقل في غزة، حيث أمرت المدنيين بالإخلاء إليها منذ بداية الحرب في أكتوبر.