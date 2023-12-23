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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

150 وظيفة بالإسكندرية والمرتب 3400 جنيه.. فرص عمل للشباب.. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة عبر وزارتها وهيئاتها لتوفير فرص عمل للمواطنين وذلك عبر التعاون مع القطاع الخاص بحيث تتناسب الوظائف مع جميع المؤهلات والتخصصات.

فرص عمل للشباب

فرص عمل جديدة أعلنت عنها مديرية العمل فى محافظة الإسكندرية تضمنت 150 وظيفة خالية، تتعلق بالحاجة لعمال إنتاج في مصنعين في مدينة برج العرب، أحدهم يطلب 100 عامل، والآخر 50 آخرين.

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وتتوافر وظائف مديرية العمل المعلنة داخل محافظة الإسكندرية برواتب مميزة فضلا عن العديد من المزايا نسردها فى السطور التالية.

توفر وزارة العمل فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص فى ظل سعي الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة تضمن لهم الحصول علي راتب مادي جيدة يعينهم علي الحياة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

 

وتتراوح مرتبات فرص عمل محافظة الإسكندرية بين 3000 إلى 3400 جنيه حسب ما كشفته مديرية العمل بالإسكندرية .

100 فرصة عمل في الإسكندرية

وطرحت مديرية العمل 100 فرصة عمل عبر مصنع الإسكندرية للكيماويات والمنظفات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «1816109».

حيث تطلب الشركة 100 عامل إنتاج، بشرط واحد فقط، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، على أن يكون التقديم لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، و الراتب 3400 جنيه.

50 فرصة عمل في الإسكندرية

وأشارت مديرية العمل إلى 50 وظيفة خالية في مصنع البحر المتوسط للغزل والنسيج بلوك 7 في المنطقة الصناعية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «2111117»،  حيث تطلب الشركة 50 عامل إنتاج، وفق شروط منها خبرة 3 سنوات، ومؤهل متوسط، السن من 18 إلى 35 سنة، على أن يكون الراتب 3000 جنيه.

فرص عمل محافظة الدقهلية


و أعلنت مديرية العمل في محافظة الدقهلية، عن حاجتها لموظفين في عدد من الشركات بالمحافظة التي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص .

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وتتوافر فرص عمل محافظة الدقهلية بتقسيم 6 أكتوبر- مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية حيث تتوافر وظائف عدد 10 محصلين، 15 مندوب مبيعات، 10 سائقين درجة  أولى وثانية  حيث يشترط الحصول عمؤهل عال - متوسط برواتب 3500 - 4500.

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