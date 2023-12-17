7 مجالات.. وظائف خالية بشركة مياه الشرب بالقاهرة

يبحث المواطنيين عن الوظائف التي أعلنتها شركة مياه الشرب بالقاهرة في 7 مجالات،وأوضحت الشركة عن بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وكيفية التقديم.

كيفية التقديم لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

أوضحت الشركة أن التقديم للوظائف سيكون على الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالقاهرة التقديم مستمر حتى يوم 31 ديسمبر الحالي لن يتم الالتفات إلى أي طلب بعد هذا التاريخ خطوات التقديم متاحة عبر موقع الشركة



شروط وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة



هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة، وواجب توافرها من أجل التقديم على الوظائف، والشروط هي:

قبول العمل بنظام الورديات بالشركة.

منع النقل من الشركة قبل مرور 5 سنوات.

أن يكون المتقدم مقيدًا في جداول المشتغلين بنقابة المحامين حال التقديم على وظيفة محامي.

ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عامًا.

أن يكون مقيمًا بمحافظة القاهرة.

إثبات السكن والإقامة بإيصال مرافق.

اجتياز الاختبارات الطبية والفنية التي تقرها الشركة.

تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

الوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب بالقاهرة

مراقب أمن. فني سلامة وصحة. فني حاسبات. محامي. ممرض. عامل حفر أو خدمات.



المستندات المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة



موقف التجنيد. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. صورة من صحيفة الحالة الجنائية. صورة شخصية للمتقدم للوظائف. صورة من شهادة الميلاد. صورة من المؤهل الدراسي



ضوابط التقديم لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة



هناك بعض الضوابط التي حددتها شركة مياه الشرب بالقاهرة ولا يجوز مخالفتها، والضوابط كما يلي: