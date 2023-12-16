خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل كثيرا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة، وهناك تقديرات تصل فرص العمل في الكثير من الدول ما بين 20 إلى 30 ألف دولار لفرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة للغاية في مشروعات التكنولوجيا المرتفعة والكبيرة.

وأضاف «جاب الله»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرصة هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة أن تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

ولفت أنه مع استنفاذ هذا الرقم تم تجديد تلك المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات، والدولة المصرية لم تكتف بالتمويل فقط، بينما أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، ويساعدهم للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض.