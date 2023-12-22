النيابة الإدارية في أسبوع .. وظائف جديدة بشروط محددة

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2023، عددا من الأحداث والقرارات بالتعيين في وظائف جديدة.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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وظائف جديدة

أفاد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تبدأ خلال الأسبوع الجاري، بدأت من يوم السبت الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، وذلك ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

شروط الوظائف

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت الهيئة أنه يتم سحب الطلبات وتقديمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

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تهنئة الهيئة للرئيس السيسي

تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وأكد أن خروج الملايين من جموع الشعب المصري؛ جاء تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديموقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء هذا الشعب؛ تأكيداً على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبراً عن رغبته في استكمال مسيرة الإنجازات الحافلة تحت قيادتكم الرشيدة، راجين المولى- عز وجل- أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.