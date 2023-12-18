عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

صدى البلد

تقدم  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من دولة الإمارات العربية المتحدة| صور

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

جاء خروج الملايين من جموع الشعب المصري تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديمقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء  هذا الشعب؛ تأكيداً على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبراً عن رغبته في استكمال مسيرة الانجازات الحافلة تحت قيادته الرشيدة.

راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.

143ddf71-d838-4eaa-b99b-fc52858aa967
143ddf71-d838-4eaa-b99b-fc52858aa967
4d67061e-c524-46dc-affa-cbcaee5f136e
4d67061e-c524-46dc-affa-cbcaee5f136e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من دولة الإمارات العربية المتحدة| صور

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

اليوم.. سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية تبدأ تلقي ملفات المتقدمين لوظيفة معاون

قرار عاجل بتعديل موعد سحب وتقديم ملفات التعيين في النيابة الإدارية.. تفاصيل

قبل البدء في تسلم الملفات.. تعرف على شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

غدًا .. قضايا الدولة تتسلم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد

ترشيحاتنا

لا يعرف كيف يتصرف.. بايدن في ورطة بعد انهيار أرقامه باستطلاعات الرأي

أمير الكويت مهنئا السيسي: نتمنى للرئيس التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء

الأهلي في المونديال.. لاعبو الأحمر يعاينون أرضية ملعب الجوهرة قبل مواجهة فلومينينسي

رئيس مجلس الأمة الكويتي: نتمنى التقدم والازدهار لمصر وتحقيق طموحات الشعب

مهنئين بالفوز.. رئيسا الرقابة والمحطات النووية: الرئيس السيسي الباعث للمشروع النووي المصري

ندعو الله أن يوفق الرئيس.. المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ