وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من دولة الإمارات العربية المتحدة| صور

استقبل اليوم الاثنين الموافق 18/12/2023 المستشار/ عمر مروان وزير العدل بديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد قضائي من دولة الامارات الشقيقة يضم الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي والمستشار/ محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والوفد المرافق لهما، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزراة العدل.



وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيراً إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات سيما من حيث تبادل الخبرات القضائية منوهاً عن تجربة مصر في تطوير آليات العمل القضائي وفي تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وأثر ذلك على سرعة ودقة إنجاز الدعاوى القضائية.



ومن جانبه ، أشاد الجانب الإماراتي بالتطور الملموس في القضاء المصري، مُتطلعاً إلى تبادل الخبرات في شتى الأعمال القضائية سيما تنظيم عمل الخبرة أمام القضاء، كما أبدى الوفد الإماراتي إعجابه الشديد بالقفزة الحضارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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