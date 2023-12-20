حرمان 3 أطباء من مزاولة المهنة في قضية جريمة بشرية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها على 11 متهما، بينهم 3 أطباء، بحرمان الأطباء الثلاثة من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات وبنشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقتهم.



وعاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لمتهمين آخريم وتغريم المحكوم عليهم مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه لكل منهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى التاسع بتكوين جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، تعاملوا في أشخاص طبيعيين وصل عددهم إلى 22 شخص بصورتي البيع والشراء، وذلك باستغلال حاجتهم المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وبيعه لآخرين مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والثالث عشر، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، تعاملوا في شخص طبيعى لمجنى عليها «رشا –م»، وكان ذلك بصورتي البيع والشراء، وذلك باستغلال حاجتها المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديها وبيعه لآخر حال كون المتهم الرابع زوج المجني عليها.