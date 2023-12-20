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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة وعاطل تاجرا هيروين.. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة

المستشار مجدي عبد
المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبدالباري، متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة مخدر«الهيروين» بقصد الاتجار في مصر الجديدة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كلا من «بسمة- م 30 سنة»، و«سامح-.- 38 سنة» عاطل، في يوم 23 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحرزا بقصد الاتجار «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات، وألقى القبض على المتهمة الأولى بينما هرب المتهم الثاني، وعثر بحوزتها على عدد من اللفافات لجوهر الهيروين ومبالغ مالية وهواتف محموله، واعترفت بأن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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