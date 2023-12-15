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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل البدء في تسلم الملفات.. تعرف على شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

انتهت الفترة المحددة لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وفقا للإعلان الصادر عن الهيئة، وتبدأ هيئة قضايا الدولة السبت 16 ديسمبر 2023 تسلم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

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وحددت الهيئة عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها أثناء تقديم ملف التعيين وهى:

1-تقديم اللف شخصى أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو بموجب توكيل خاص 

2-كتابة الاسم والجامعة والشعبة والنسبة المئوية على حافظة .

3-يجب تقديم أصل بيان استلام الملف عند التقديم 

4 -لا يتم قبول اى ملف غير مستوفى جميع المستندات المطلوبة 

5 – يتم استلام الملفات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .

يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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