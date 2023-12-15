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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المعمل الجنائي يعاين .. حريق في شقة بمصر القديمة

المعمل الجنائي يُعاين..
المعمل الجنائي يُعاين.. حريق في شقة مصر القديمة

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة مساء اليوم الجمعة، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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