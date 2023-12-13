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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية توجه الشكر لأعضائها على إشرافهم القضائي في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

قدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لـ مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المصرية؛ على ما بذلوه من جهدٍ في سبيل أداء واجبهم الوطني، بكل التجرد والتفاني والإخلاص، بما كَفَل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التصويت والانتخاب، فكانوا خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

 

وفي ذات السياق، وجه المستشار حافظ عباس، الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات؛ على حسن إدارة العملية الانتخابية، وتيسير كافة السبل على أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، بما مكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، وساهم في أن تخرج العملية الانتخابية بأسرها وسط مناخ ديموقراطي حقيقي وفي أفضل صورة تليق بوطننا الحبيب مصر.

كما وجه رئيس الهيئة حسبما صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، الشكر لوزارة الداخلية على ما قامت به من تأمين شامل لمقرات ولجان الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها.

كما أكد أن الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية يعكس بجلاء وعي المواطن المصري بحقوقه الدستورية الأصيلة، وحرصه على ممارستها، ويقينه من أن صوته الانتخابي له أبلغ الأثر في حاضر الوطن ومستقبله.

النيابة الإدارية انتخابات الرئاسة هيئة النيابة الإدارية انتخابات الرئاسة المصرية الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

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