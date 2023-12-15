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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. بدء سحب وتقديم ملفات التعيين بوظيفة معاون بالنيابة الإدارية

صدى البلد

تبدأ النيابة الإدارية غداً السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣،  ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.  

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:


https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R

 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:


https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R

 

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":


https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية 
المستشار/ محمد سمير

النيابة الإدارية وظيفة معاون بالنيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية

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