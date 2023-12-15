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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يبدأ غدًا.. اعرف شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

أكدت هيئة النيابة الإدارية على عدة شروط يتوجب توافرها عند سحب وتقديم الملفات لجميع المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 لكل الجامعات، حيث ألزمت الهيئة المتقدمين بتوافر مجموعة من الضوابط لن يتم قبول الملف دون تحقيقها كالتالى:

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تسديد مبلغ 1200 جنيه مقابل سحب الملف باستخدام طريقة الدفع الإلكتروني "فيزا كارت".

تجهيز وإحضار كل المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم بحسب كل كلية والجدول الزمنى المحدد عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

سحب وتقديم الملفات يكون في نفس اليوم المحدد لكل جامعة.

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وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح صدى البلد في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما أعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

هيئة النيابة الإدارية اخبار النيابة الإدارية وظائف الحقوق الشرطة

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