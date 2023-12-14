لخريجي الحقوق والشرطة.. تعرف على شروط وظيفة معاون نيابة إدارية

وظائف جديدة أعلنتها هيئة النيابة الإدارية، عن طريق مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح صدى البلد في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

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- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

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على جانب آخر، قدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لـ مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المصرية؛ على ما بذلوه من جهدٍ في سبيل أداء واجبهم الوطني، بكل التجرد والتفاني والإخلاص، بما كَفَل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التصويت والانتخاب، فكانوا خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.