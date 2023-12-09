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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا الدولة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قراراً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدء من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.


الجدير بالذكر أن غرفة العمليات يرأسها المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين نواب رئيس الهيئة:   المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
المستشار محمد حسن الأمين العام.
المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.
وقد باشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم.


وقد أشادت غرفة العمليات بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي المعاون لها وما تم توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.


صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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